Агент Бейла: мы знаем об интересе ЦСКА к Гленну, но всё на начальной стадии

Штайнер Дитц, представитель правого защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

«Мы знаем об интересе со стороны ЦСКА к Гленну, но всё на начальной стадии. Нельзя с точностью говорить, что Бейл переходит в ЦСКА», — приводит слова Дитца Sport24.

Бейл перешёл в «Крылья Советов» из «Эммена» в 2021 году за € 200 тыс. В текущем сезоне нидерландец провёл за самарскую команду семь матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в € 1,8 млн.