«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Иттифак» Джеррарда. Один из голов на счету Малкома

В понедельник, 28 августа, состоялся матч 4-го тура чемпионата Садовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Иттифаком». Стартовый свисток встречи прозвучал в 21:00 мск. Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 13-й минуте первого тайма главный тренер гостей Стивен Джеррард был вынужден заменить бывшего игрока московского ЦСКА Витиньо, который в предыдущих трёх матчах забил два гола и отдал одну результативную передачу. На 24-й минуте экс-футболист «Зенита» Малком открыл счёт в матче. Этот гол стал для бразильца четвёртым в чемпионате. Голевую передачу отдал сербский нападающий Александр Митрович, недавно перешедший из лондонского «Фулхэма». Под конец первого тайма полузащитник Салем Аль-Давсари отправил в сетку «Аль-Иттифака» второй мяч, который стал последним в матче.

После четырёх сыгранных матчей «Аль-Хиляль» набрал десять очков и расположился на втором месте в таблице. «Аль-Иттифак» с семью очками – пятый.