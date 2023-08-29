У Малкома шесть голов в семи матчах за «Аль-Хиляль»

В понедельник, 28 августа, состоялся матч 4-го тура чемпионата Садовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Иттифаком». Стартовый свисток встречи прозвучал в 21:00 мск. Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 24-й минуте экс-футболист «Зенита» Малком открыл счёт в матче. Голевую передачу отдал сербский нападающий Александр Митрович, недавно перешедший из лондонского «Фулхэма». Таким образом, на счету бразильского вингера шесть забитых голов в семи сыгранных матчах за саудовский клуб во всех турнирах. Малком занимает второе место в гонке бомбардиров чемпионата страны, забив там четыре из шести своих голов. Столько же голов у нападающего «Аль-Иттихада» Абдерразака Хамдаллы.

Напомним, ранее бразилец выступал за санкт-петербургский «Зенит», став лучшим бомбардиром прошедшего сезона РПЛ.