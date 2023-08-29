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Степашин: испаноговорящие игроки помогут Карраскалю с адаптацией в «Динамо»

Степашин: испаноговорящие игроки помогут Карраскалю с адаптацией в «Динамо»
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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассчитывает, что полузащитник Хорхе Карраскаль успешно адаптируется в команде Марцела Лички.

«Карраскаль хороший игрок. Ну не сошлись они с тренером Федотовым, что называется, характерами. Будем рассчитывать, что у нас в «Динамо» проблем в этой части не будет. Надо уметь работать и с характерными футболистами, если они хотят и умеют показывать настоящий футбол. Тем более что у нас всё‑таки достаточно много испаноговорящих игроков. Я думаю, это поможет ему быстрее адаптироваться в «Динамо», — приводит слова Степашина «КП Спорт».

25‑летний Карраскаль перешёл в «Динамо» из ЦСКА в воскресенье, 27 августа, и подписал с бело‑голубыми контракт до лета 2027 года с возможностью продления ещё на сезон.

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