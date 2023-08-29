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Гендиректор «Динамо»: тёплые отношения с ЦСКА отразились и в переговорах по Карраскалю

Гендиректор «Динамо»: тёплые отношения с ЦСКА отразились и в переговорах по Карраскалю
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался по поводу подписания бело-голубыми колумбийца Хорхе Карраскаля из ПФК ЦСКА. По словам функционера, тёплые отношения между клубами сказались на переговорном процессе.

«У «Динамо» и ЦСКА тёплые отношения не только в медиа. Это отражалось и в переговорах по переходу Хорхе Карраскаля. Мы довольно быстро нашли общий язык по данному вопросу. Думаю, трансфер был взаимовыгоден для обеих сторон», — сказал Павел Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в воскресенье, 27 августа, московское «Динамо» объявило в своём телеграм-канале о переходе полузащитников Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля. Контракты с игроками подписаны на четыре года с возможностью продления ещё на сезон.

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