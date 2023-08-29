ЦСКА и «Брентфорд» поборются за Велингтона

Московский ЦСКА и «Брентфорд» проявляют заинтересованность в левом защитнике «Сан-Паулу» Велингтоне. Об этом сообщает Terra.

По информации источника, «Брентфорд» хочет оформить сделку по приобретению 22-летнего защитника в последние дни летнего трансферного окна. Английский клуб даже связался с представителем бразильского футболиста, чтобы тот уведомил руководство «Сан-Паулу» об интересе «пчёл».

ЦСКА также выразил заинтересованность в приобретении Велингтона и, в отличие от «Брентфорда», связался с «Сан-Паулу» напрямую. Действующий контракт 22-летнего защитника с бразильским клубом рассчитан до декабря 2024 года. В текущем сезоне Велингтон сыграл 18 матчей и сделал одну результативную передачу.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает бразильца примерно в € 3 млн.