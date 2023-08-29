ЦСКА и «Брентфорд» поборются за Велингтона

Московский ЦСКА и «Брентфорд» проявляют заинтересованность в левом защитнике «Сан-Паулу» Велингтоне. Об этом сообщает Terra.
По информации источника, «Брентфорд» хочет оформить сделку по приобретению 22-летнего защитника в последние дни летнего трансферного окна. Английский клуб даже связался с представителем бразильского футболиста, чтобы тот уведомил руководство «Сан-Паулу» об интересе «пчёл».
ЦСКА также выразил заинтересованность в приобретении Велингтона и, в отличие от «Брентфорда», связался с «Сан-Паулу» напрямую. Действующий контракт 22-летнего защитника с бразильским клубом рассчитан до декабря 2024 года. В текущем сезоне Велингтон сыграл 18 матчей и сделал одну результативную передачу.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает бразильца примерно в € 3 млн.
- 29 августа 2023
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