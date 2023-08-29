Дмитрий Гафин: к Смолову есть постоянный интерес от множества клубов

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об интересе к нападающему Фёдору Смолову со стороны других клубов, подчеркнув при этом, что бело-голубые будут готовы расстаться с любым своим футболистом только при наличии стоящего предложения.

«Есть ли интерес к Фёдору Смолову? Фёдор — большой известный футболист, поэтому интерес к его фигуре не стихает ни на секунду в любое время сезона. К Фёдору есть постоянный интерес от множества клубов. Но мы не заинтересованы никого продавать. Потому что мы хотим, чтобы все наши футболисты играли у нас. Это футбольная жизнь, и некоторые ситуации с трансферами на выход мы не исключаем. Но просто так никого не продадим, должно быть стоящее предложение», — приводит слова Гафина Sport24.

В текущем сезоне 33-летний Смолов провёл за «Динамо» шесть матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.