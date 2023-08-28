«Спартак» отдал игрока в Первую лигу, у «Динамо» — мощное усиление. Трансферы недели в РПЛ

Прошедшая неделя оказалась не такой богатой на трансферы в РПЛ, однако несколько интересных переходов всё-таки состоялось. Активнее других себя проявило «Динамо», потратившее € 10 млн.

Луис Чавес: «Пачука» → «Динамо» (€ 6,5 млн)

Луис Чавес (в центре) Фото: ФК «Динамо»

«Динамо» провернуло самый дорогой трансфер недели в РПЛ. О переходе Чавеса в московский клуб говорили на протяжении последних недель, однако официальное объявление появилось лишь 27 августа. У бело-голубых возникли проблемы с выплатой денег в связи с санкциями, наложенными на Россию. Пришлось переводить сумму самому игроку, а он выкупил контракт у «Пачуки».

Чавес — первый мексиканец в истории РПЛ. 27-летний полузащитник до этого момента выступал исключительно на родине («Тихуана», «Пачука»). На его счету уже 24 матча в форме сборной Мексики, а также поездка на ЧМ-2022. В Катаре Чавес провёл все три матча в группе и забил один мяч.

Хорхе Карраскаль: ЦСКА → «Динамо» (€ 3,5 млн)

Хорхе Карраскаль Фото: ФК «Динамо»

Ещё один южноамериканец обошёлся бело-голубым почти в два раза дешевле. У Карраскаля, в отличие от Чавеса, уже есть опыт игры в РПЛ. Предыдущий сезон колумбиец провёл в составе ЦСКА (34 матча, шесть голов, шесть ассистов). Следовательно, на этот раз у «Динамо» не было никаких проблем с переводом денег. Кстати, в нынешнем сезоне Карраскаль ни разу не вышел на поле. Во время презентации Хорхе подчеркнул, что благодарен тренеру армейцев Владимиру Федотову. «То, что было в ЦСКА, осталось в прошлом. Никаких проблем нет», — сказал колумбиец. 29 августа «Динамо» проведёт кубковый матч со «Спартаком». По словам тренера Марцела Лички, именно в этой игре мы увидим на поле и Чавеса, и Карраскаля.

Гильермо Сото: «Уракан» → «Балтика» (€ 300 тыс.)

Гильермо Сото Фото: ФК «Уракан»

Ещё один латиноамериканец, который переехал в Россию. Фланговому защитнику Сото уже 29 лет, и до 2023 года он играл исключительно в южноамериканских лигах. Сначала выступал за чилийские клубы, а потом укатил в аргентинский «Уракан» (61 матч, три голевые передачи). За сборную Чили дебютировал в конце 2022 года и трижды выходил на поле в её составе.

Сото точно не будет скучно в России, ведь за «Балтику» играет его соотечественник — нападающий Анхело Энрикес. Сото — уже пятый легионер, которого «Балтика» взяла в нынешнее трансферное окно. Ранее они приобрели Энрикеса, Роберто Фернандеса (Боливия), Жоау Ламейру (Португалия) и Натана Гассама (Франция).

Константин Шильцов: «Спартак» → «Родина» (аренда)

Константин Шильцов Фото: ФК «Родина»

Молодому (21 год) Шильцову крайне тяжело пробиться в состав «Спартака». В связи с этим парня снова отправили в аренду. Прошлый сезон Константин отыграл в составе «Пари НН» (15 матчей, один гол, один ассист). Правда, во второй половине Шильцова почти не выпускали на поле — всего 15 минут в РПЛ. Теперь молодой футболист попробует свои силы на уровне Первой лиги — «Родина» арендовала его до конца нынешнего сезона. Шильцов неплохо дебютировал в команде Дмитрия Парфёнова — вышел на 14 минут и отдал голевую передачу. Кстати, Константин уже играл в Первой лиге за «Спартак-2». В сезоне-2021/2022 он забил 10 мячей.

Херман Конти: «Локомотив» → «Колон» (аренда за € 200 тыс. с правом выкупа)

Херман Конти Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Конти перешёл в «Локомотив» в начале 2023 года, но так и не закрепился в составе московского клуба. Во второй половине сезона аргентинец отыграл всего лишь пять матчей в составе железнодорожников. А теперь Конти вернулся на родину. По информации Transfermarkt, «Колон» арендовал 29-летнего игрока (стоимость € 200 тыс.) с опцией последующего выкупа за € 800 тыс. Аргентинский клуб пока заявил игрока, поскольку на него наложен трансферный бан. Впрочем, его снимут в ближайшее время.