«Эвертон» подписал нападающего Бету из «Удинезе»
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Английский «Эвертон» заключил контракт с 25-летним португальским нападающим Бету, перешедшим в стан «ирисок» из итальянского «Удинезе». Соглашение с форвардом рассчитано на четыре года, сообщает официальный сайт ливерпульцев.
По данным портала Transfermarkt, стоимость трансфера составила € 25 млн. Клубами сумма сделки не разглашается.
Бету провёл сезон-2021/2022 в аренде в «Удинезе» из португальского «Портимоненсе», после чего «зебры» выкупили игрока. В сезоне-2022/2023 форвард принял участие в 34 матчах за итальянский клуб, отметившись 10 голами и двумя голевыми передачами.
В первых трёх турах нового сезона чемпионата Англии «Эвертон» не набрал ни одного очка, уступив «Фулхэму» (0:1), «Астон Вилле» (0:4) и «Вулверхэмптону» (0:1).
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