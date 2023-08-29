«Оренбург» в добавленное время вырвал победу в матче с «Факелом» в Кубке России

Сегодня, 29 августа, состоялся матч группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Факел» и «Оренбург». Игра, прошедшая на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже, закончилась победой гостей со счётом 1:0. На встрече работала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). «Чемпионат» провёл текстовую трансляцию.

Решающий мяч был забит Владимиром Обуховым в добавленное ко второму тайму время. Нападающий «Оренбурга» удачно сыграл на добивании после того, как голкипер «Факела» Александр Беленов отразил удар защитника гостей Владимира Полуяхтова.

На 60-й минуте, выйдя на поле вместо нападающего Матвея Ивахнова, за «Факел» дебютировал южноафриканский полузащитник Табо Селе.

Таким образом, у воронежцев осталось три очка по итогам 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, «Оренбург» набрал шесть. Ещё один матч этого квартета состоится завтра, 30 августа. Встретятся команды «Сочи» и ЦСКА, время начала игры — 17:15 мск.