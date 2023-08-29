Почеттино: хочу выиграть все три трофея с «Челси» в этом сезоне

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об амбициях своей команды в текущем сезоне.
«Я хочу выиграть Кубок лиги, Кубок Англии и АПЛ. В «Тоттенхэме», кажется, я такого не говорил, скорее хотел объяснить, что хочу выигрывать трофеи в будущем.
Хочу выиграть каждый турнир, каждый трофей. Я хочу побеждать. Я стал старше, у меня нет времени ждать. Весь смысл заключается в победах. Эту идею я хочу передать игрокам и моему штабу», — сказал Почеттино на пресс-конференции.
В прошлом сезоне «Челси» вылетел из двух локальных кубковых соревнований на первой же стадии. В Лиге чемпионов лондонцы уступили по сумме двух матчей мадридскому «Реалу» (0:4). В чемпионате Англии «синие» заняли лишь 12-е место, набрав 44 очка. «Аристократы» в 38 матчах сезона забили 38 голов.
- 29 августа 2023
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