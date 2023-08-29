Чемпионка мира в составе сборной Испании перешла в «Арсенал»

23-летняя защитница женской сборной Испании Лайя Кодина перешла из «Барселоны» в лондонский «Арсенал», сообщает официальный сайт «канониров».
На победном для испанок чемпионате мира — 2023 Кодина приняла участие в четырёх матчах, выходя на поле с первых минут во всех играх плей-офф, а также в финальной встрече с англичанками (1:0). На её счету гол в ворота сборной Швейцарии в 1/8 финала турнира (5:1).
За каталонцев футболистка провела 32 матча и забила два мяча. Вместе с сине-гранатовыми она трижды становилась чемпионкой Испании, дважды выигрывала Лигу чемпионов, а также по разу — Кубок и Суперкубок Испании. В сезоне-2021/2022 Кодина играла в аренде в «Милане».
В сезоне-2022/2023 «Арсенал» занял третье место в английской женской Суперлиге и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Новый сезон Суперлиги стартует 1 октября.
- 29 августа 2023
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