Вингер «Барселоны» Абде Эззалзули может перейти в «Севилью» или «Бетис»

На вингера «Барселоны» и сборной Марокко Абде Эззалзули претендуют сразу несколько клубов Ла Лиги. Об этом сообщает Relevo.
По информации источника, каталонцы готовы расстаться с 21-летним атакующим игроком, однако хотят получить предложение в размере не менее € 20 млн. Желание подписать марокканца есть у «Бетиса» и «Севильи». Бело-зелёные на данный момент готовы заплатить € 10 млн, а также предложить «Барсе» 50% от последующей продажи игрока.
В сезоне-2022/2023 Эззалзули выступал за «Осасуну» на правах годичной аренды. Вингер провёл 34 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
Ранее сообщалось о возможном переходе нападающего «Атлетико» Жоау Феликса в клуб из Саудовской Аравии, если «Барселона» не решится на активные действия по подписанию португальского форварда.
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