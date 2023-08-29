Вингер «Барселоны» Абде Эззалзули может перейти в «Севилью» или «Бетис»

На вингера «Барселоны» и сборной Марокко Абде Эззалзули претендуют сразу несколько клубов Ла Лиги. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, каталонцы готовы расстаться с 21-летним атакующим игроком, однако хотят получить предложение в размере не менее € 20 млн. Желание подписать марокканца есть у «Бетиса» и «Севильи». Бело-зелёные на данный момент готовы заплатить € 10 млн, а также предложить «Барсе» 50% от последующей продажи игрока.

В сезоне-2022/2023 Эззалзули выступал за «Осасуну» на правах годичной аренды. Вингер провёл 34 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе нападающего «Атлетико» Жоау Феликса в клуб из Саудовской Аравии, если «Барселона» не решится на активные действия по подписанию португальского форварда.