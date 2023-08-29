Феликс может перейти в клуб из Саудовской Аравии, если не получит предложения от «Барсы»

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс продолжает поиски нового клуба. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Барселона» на данный момент всё ещё не связалась с «матрасниками» для обсуждения возможного перехода. Португальский форвард рассматривает запасные варианты смены клуба. Основной из них — переход в клуб из Саудовской Аравии. Также 23-летний футболист был бы не против выступать за «Челси» на постоянной основе, однако в трансферном списке лондонцев значатся другие цели.

Во второй половине сезона-2022/2023 Феликс выступал за «Челси» на правах аренды. На его счету 20 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее президент «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что Феликс не хочет играть за «Атлетико».