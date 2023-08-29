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Феликс может перейти в клуб из Саудовской Аравии, если не получит предложения от «Барсы»

Феликс может перейти в клуб из Саудовской Аравии, если не получит предложения от «Барсы»
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Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс продолжает поиски нового клуба. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Барселона» на данный момент всё ещё не связалась с «матрасниками» для обсуждения возможного перехода. Португальский форвард рассматривает запасные варианты смены клуба. Основной из них — переход в клуб из Саудовской Аравии. Также 23-летний футболист был бы не против выступать за «Челси» на постоянной основе, однако в трансферном списке лондонцев значатся другие цели.

Во второй половине сезона-2022/2023 Феликс выступал за «Челси» на правах аренды. На его счету 20 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее президент «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что Феликс не хочет играть за «Атлетико».

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