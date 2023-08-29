Игрок «Спартака» Литвинов ответил, что для него значит вызов в сборную России

22-летний полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился впечатлениями от вызова в сборную России.
«С нетерпением жду сбор со сборной. Какие-то слухи идут против египетской олимпийской сборной… Для меня сборная — это очень важный этап жизни как для молодого футболиста.
Много спартаковцев в списке — показатель чего? Думаю, Валерий Георгиевич (Карпин. — Прим. «Чемпионата») следил за всеми и смотрит прошедшие матчи сборных, кто его устраивает на той или иной позиции», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Ранее Литвинов провёл три матча за национальную команду: это были товарищеские встречи с Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).
В сентябре сборная России проведёт товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта.
- 29 августа 2023
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