Игрок «Спартака» Литвинов ответил, что для него значит вызов в сборную России

22-летний полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился впечатлениями от вызова в сборную России.

«С нетерпением жду сбор со сборной. Какие-то слухи идут против египетской олимпийской сборной… Для меня сборная — это очень важный этап жизни как для молодого футболиста.

Много спартаковцев в списке — показатель чего? Думаю, Валерий Георгиевич (Карпин. — Прим. «Чемпионата») следил за всеми и смотрит прошедшие матчи сборных, кто его устраивает на той или иной позиции», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Ранее Литвинов провёл три матча за национальную команду: это были товарищеские встречи с Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

В сентябре сборная России проведёт товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта.