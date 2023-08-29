Новичок «Динамо» Чавес: очень рад, что оказался в России. Стараюсь учить русский язык
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Новичок «Динамо», защитник сборной Мексики Луис Чавес поделился впечатлениями от пребывания в России.
«Очень рад, что оказался в России. Стараюсь учить русский язык. Особенно стараюсь обращать внимание на футбольные термины», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Защитник подписал контракт с «Динамо» до лета 2027 года. Ранее он выступал за мексиканские клубы «Пачука» и «Тихуана». В сезоне-2022/2023 Чавес провёл 42 матча за «Пачуку», в которых забил три мяча и отдал пять голевых передач. В матче Кубка России со «Спартаком» (1:4) мексиканец дебютировал за «Динамо».
Вместе со сборной Мексики Чавес в 2023 году стал победителем Золотого кубка КОНКАКАФ. На счету игрока 24 матча за национальную команду.
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