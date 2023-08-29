Дубль Роналду с пенальти и гол Мане помогли «Аль-Насру» разгромить «Аль-Шабаб»

Завершился матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Шабаб». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени. «Аль-Наср» разгромил «Аль-Шабаб» со счётом 4:0, Криштиану Роналду оформил дубль, также отличился и Садио Мане.

В начале первого тайма, на 13-й минуте, в ворота «Аль-Шабаба» был назначен пенальти — Криштиану Роналду смог реализовать 11-метровый удар, выведя «Аль-Наср вперёд. На 38-й минуте встречи в ворота гостей был назначен ещё один пенальти — португальский нападающий вновь был точен, удвоив преимущество хозяев. Вскоре, на 38-й минуте, Роналду отметился голевой передачей — Садио Мане сделал счёт в матче разгромным. В конце встречи, на 80-й минуте, Султан Аль-Ганнам забил очередной мяч «Аль-Насра» в матче, установив окончательный счёт — 4:0, разгромная победа «Аль-Насра».

«Аль-Наср» в прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии занял второе место в турнирной таблице. Команда набрала 67 очков после 30 матчей. «Аль-Шабаб» финишировал четвёртым, заработав 56 очков. Действующим чемпионом страны является «Аль-Иттихад» (72).