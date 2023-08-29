Дубль Роналду с пенальти и гол Мане помогли «Аль-Насру» разгромить «Аль-Шабаб»

Завершился матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Шабаб». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени. «Аль-Наср» разгромил «Аль-Шабаб» со счётом 4:0, Криштиану Роналду оформил дубль, также отличился и Садио Мане.
В начале первого тайма, на 13-й минуте, в ворота «Аль-Шабаба» был назначен пенальти — Криштиану Роналду смог реализовать 11-метровый удар, выведя «Аль-Наср вперёд. На 38-й минуте встречи в ворота гостей был назначен ещё один пенальти — португальский нападающий вновь был точен, удвоив преимущество хозяев. Вскоре, на 38-й минуте, Роналду отметился голевой передачей — Садио Мане сделал счёт в матче разгромным. В конце встречи, на 80-й минуте, Султан Аль-Ганнам забил очередной мяч «Аль-Насра» в матче, установив окончательный счёт — 4:0, разгромная победа «Аль-Насра».
«Аль-Наср» в прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии занял второе место в турнирной таблице. Команда набрала 67 очков после 30 матчей. «Аль-Шабаб» финишировал четвёртым, заработав 56 очков. Действующим чемпионом страны является «Аль-Иттихад» (72).
- 30 августа 2023
-
00:34
-
00:25
-
00:22
-
00:21
-
00:16
-
00:08
-
00:03
- 29 августа 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:46
-
23:33
-
23:30
-
23:22
-
23:16
-
23:15
-
22:58
-
22:56
-
22:55
-
22:49
-
22:44
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:37
-
22:36
-
22:35
-
22:33
-
22:29
-
22:28
-
22:27
-
22:25
-
22:23
-
22:22
-
22:14
-
22:09