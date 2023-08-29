Полузащитник «Оренбурга» Ковалёв: наконец-то нам фартануло

Полузащитник «Оренбурга» Юрий Ковалёв высказался о победе своей команды в матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России над воронежским «Факелом» (1:0).

«Мы знали, что легко не будет. В Воронеже хорошая поддержка, команда боевая. Поэтому особенно рады победе. Забили за счёт давления и фарта. Наконец он к нам пришёл, — приводит слова Ковалёва «Матч ТВ».

«Оренбург» в матче с «Факелом» одержал победу благодаря голу нападающего Владимира Обухова на 90+1-й минуте. Команда временно возглавила группу А, набрав шесть очков. В среду, 30 августа, состоится ещё один матч в этом квартете — «Сочи» на своём поле примет ЦСКА.

В свою очередь, в турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» занимает лишь последнее место, набрав два очка в шести матчах.