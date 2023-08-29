Личка: в «Оренбурге» могли дать Ярошику больше времени

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал увольнение Иржи Ярошика из «Оренбурга».
«Ситуация с дочкой была очень тяжёлая. Мне грустно за них. Перед выездом на матч с «Ахматом» случилась очень неприятная вещь — мне сказали, что она упала на голову. Могло быть всё по-другому, но очень рад, что сейчас всё хорошо. Это наша футбольная жизнь: не всегда может идти всё хорошо. Думаю, могли бы дать Иржи чуть больше времени, потому что он тоже недавно пришёл в команду, у него есть свои мысли. Они не играли плохо. Посмотрите сами на игры со «Спартаком», «Уралом». Понятно, результат играет большую роль. До конца сезона оставалось 24 матча — это большой запас игр. Они могли ещё набрать очки», — приводит слова Лички Sport24.
На данный момент «Оренбург» занимает последнее, 16-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе два очка после шести проведённых встреч.
- 29 августа 2023
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