Тихонов: «Спартак» вышел на матч очень хорошо, а «Динамо» — очень плохо

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов прокомментировал разгромную победу красно-белых в матче 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (4:1).
«Спартак» был так хорош, или «Динамо» не подъехало на игру в первом тайме? Вы же видели замены Лички в середине первого тайма. Значит, ребята не попали в игру. Три гола за 20 минут — думаю, всё было закончено уже тогда. Конечно, «Спартак» вышел на матч очень хорошо, а «Динамо» — очень плохо.
Однако, когда «Динамо» сделало замены в первом тайме и во второй половине игры, команда стала выглядеть совсем по‑другому. Хотя понятно, что «Спартак» играл по счёту. Поэтому считаю, что «Спартак» сделал игру в первой половине первого тайма.
Появление Литвинова и Пруцева — признание своих же ошибок от Абаскаля? Тренер есть тренер всё‑таки. На Кубок играют практически все футболисты, которые в последних матчах не выходили на поле, либо мало играли. «Спартак» в этом плане не исключение. Однако своей игрой Литвинов и Пруцев доказали, что могут спокойно выходить в основном составе», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».
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