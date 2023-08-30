«Челси» или «Тоттенхэм» могут подписать Ансу Фати в последние дни трансферного окна

Вингер «Барселоны» Ансу Фати может сменить клубную прописку до конца текущего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, игроком активно интересуются два лондонских клуба — «Челси» и «Тоттенхэм». «Аристократы» обдумают возможный трансфер испанского футболиста в свою команду в ближайшие сутки. «Шпоры», в свою очередь, выбирают между Фати и вингером «Ноттингема» Бреннаном Джонсоном.
В сезоне-2022/2023 Фати провёл 50 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.
Ранее сообщалось о возможном уходе из «Барселоны» ещё одного вингера — Абду Эззалзули.
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