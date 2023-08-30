Тарханов — о возможной отставке Рахимова: всё выдумали журналисты

Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов оценил тренерскую деятельность Рашида Рахимова. Ранее сообщалось о возможном увольнении последнего с поста главного тренера «Рубина» в случае неудовлетворительных результатов.

«Сейчас все разговоры об отставке Рахимова уйдут. Они и не возникали. Всё выдумали журналисты. Одно дело, если бы это исходило от руководителей, и они начали говорить об увольнении Рахимова. Сейчас таких разговоров не будет. Рахимов — хороший и квалифицированный тренер. Он давно это доказал», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

Во вторник, 29 августа, «Рубин» одержал победу над «Уралом» в Фонбет Кубке России со счётом 2:1. В следующем матче казанцы в гостях сыграют с «Пари НН» в 7-м туре РПЛ. Встреча пройдёт 2 сентября и начнётся в 15:15 мск.