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Игорь Рабинер: Личка устроил разнос футболистам «Динамо» после поражения от «Спартака»

Игорь Рабинер: Личка устроил разнос футболистам «Динамо» после поражения от «Спартака»
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Известный спортивный журналист Игорь Рабинер рассказал о разговоре главного тренера «Динамо» Марцела Лички с футболистами московского клуба после разгромного поражения от «Спартака» в матче Фонбет Кубка России.

«Личка в раздевалке попросил выйти всех ассистентов и персонал, остался один с игроками и, говорят, устроил им такой разнос, по сравнению с которым то, что он сказал журналистам, — лёгкое укоризненное покачивание головой», — написал Рабинер в своём телеграм-канале.

Напомним, 28 августа завершился матч 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо». «Спартак» одержал разгромную победу над «Динамо» со счётом 4:1.

После результата данного матча «Спартак» остался на первом месте в группе D, ещё больше укрепив своё лидерство, с девятью очками после трёх сыгранных матчей. «Динамо» также осталось на втором месте в группе, имея в своём активе четыре очка.

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