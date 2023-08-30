Паршивлюк: в первом тайме матча «Спартак» — «Динамо» случилась настоящая катастрофа

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк подвёл итоги матча 3-го раунда группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:4).
«В первом тайме случилась настоящая катастрофа! Таким образом непозволительно играть в дерби. Мы полностью провалили первые двадцать пять минут, именно они предрешили исход матча. Будем разбираться, почему так произошло. В перерыве был серьёзный разговор с Личкой. После 0:4 тренер не может прийти в раздевалку и погладить всех по головке. Был серьёзный мужской разговор, который останется между нами», — сказал Паршивлюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» закончился победой красно-белых со счётом 4:1. Все четыре мяча команда Гильермо Абаскаля забила в первом тайме.
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