«Ноттингем Форест» близок к приобретению экс-форварда «Челси» Батшуайи

«Ноттингем Форест» приближается к оформлению сделки по переходу нападающего «Фенербахче» Миши Батшуайи, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
По сведениям источника, «лесники» давно интересовались бельгийским форвардом, ранее выступавшим за «Челси». В шорт-лист игроков, которыми «Ноттингем» хотел бы усилить атакующую линию, Миши попал в январе.
С 2016 по 2022 год 29-летний нападающий числился игроком «Челси», но практически ежегодно отправлялся в аренду в другие клубы. Так, Миши успел поиграть за «Боруссию» Дортмунд, «Валенсию», «Кристал Пэлас» и «Бешикташ». К «Фенербахче» Батшуайи присоединился в сентябре прошлого года.
В минувшем сезоне бельгиец провёл 19 матчей в рамках чемпионата Турции, забил 12 мячей и сделал одну результативную передачу.
- 30 августа 2023
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