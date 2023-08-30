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Агент Миранчука рассказал, почему Алексей не попадал в заявку «Аталанты» в этом сезоне

Агент Миранчука рассказал, почему Алексей не попадал в заявку «Аталанты» в этом сезоне
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Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, почему россиянин не попадал в заявку итальянской команды на первые матчи сезона.

«На одной из первых тренировок на сборах с «Аталантой» Алексей получил повреждение. Это не позволяло Лёше заниматься с командой весь период сборов. Именно по этой причине он не попадал в заявку «Аталанты» на матчи.

Только вчера, 29 августа, Миранчук прошёл все тестирования и получил подтверждение того, что готов к нагрузкам в общей группе. Сегодня он приступит к тренировкам с командой без каких-либо ограничений», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В прошлом сезоне Миранчук играл за «Торино» на правах аренды. Хавбек провёл 31 матч во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

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