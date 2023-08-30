«Удивлён, что ЦСКА смог взять этих игроков». Бразильский журналист — о Келвене и Капишаба

Журналист Фабио Алейшо прокомментировал готовящиеся переходы защитников Келвена и Жуниньо Капишаба в московский ЦСКА.
«Для ЦСКА это усиление. И Келвен, и Капишаба — типичные бразильские латерали, которые очень хорошо выступают в атаке. Будет интересно посмотреть, как они смогут помочь команде.
Если говорить о защите, то это уже другой вопрос. Мы знаем, что бразильские латерали не так хороши в обороне. Есть исключения, например, как Мойзес, который сейчас играет защитника. Но такое бывает нечасто. Можно вспомнить Айртона в «Спартаке», который в атаке был супер, но в обороне не очень. Есть исключение и в виде Дугласа Сантоса, но он долго играл в Европе.
Но для меня интересен факт, что у ЦСКА в зоне обороны будут все бразильцы: Келвен, Роша, Мойзес и Капишаба. Думаю, что такого мы никогда не видели в России. Раньше клубы брали нападающих или полузащитников. Сейчас же ищут игроков на все позиции. Надо понять, как Федотов хочет использовать этих игроков. Если у него в линии будет три защитника, то для Келвена и Капишаба будет всё хорошо.
Если же четыре защитника, то надо быть более аккуратным — в Бразилии не очень любят атаковать. Но это усиление для ЦСКА! Это молодые игроки, которые выступают в Бразилии. Келвен перспективный игрок. Даже удивлён, что ЦСКА смог взять таких игроков. Интересно на них посмотреть и на их адаптацию», — сказал Алейшо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 30 августа 2023
-
14:19
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:43
-
13:43
-
13:42
-
13:40
-
13:39
-
13:35
-
13:15
-
13:08
-
13:04
-
13:03
-
13:00
-
12:39
-
12:32
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
12:08
-
12:03
-
11:40
-
11:39
-
11:30
-
11:25
-
11:25
-
11:14
-
11:07
-
11:01
-
11:00
-
10:56
-
10:55
-
10:38
-
10:30