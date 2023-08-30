«Удивлён, что ЦСКА смог взять этих игроков». Бразильский журналист — о Келвене и Капишаба

Журналист Фабио Алейшо прокомментировал готовящиеся переходы защитников Келвена и Жуниньо Капишаба в московский ЦСКА.

«Для ЦСКА это усиление. И Келвен, и Капишаба — типичные бразильские латерали, которые очень хорошо выступают в атаке. Будет интересно посмотреть, как они смогут помочь команде.

Если говорить о защите, то это уже другой вопрос. Мы знаем, что бразильские латерали не так хороши в обороне. Есть исключения, например, как Мойзес, который сейчас играет защитника. Но такое бывает нечасто. Можно вспомнить Айртона в «Спартаке», который в атаке был супер, но в обороне не очень. Есть исключение и в виде Дугласа Сантоса, но он долго играл в Европе.

Но для меня интересен факт, что у ЦСКА в зоне обороны будут все бразильцы: Келвен, Роша, Мойзес и Капишаба. Думаю, что такого мы никогда не видели в России. Раньше клубы брали нападающих или полузащитников. Сейчас же ищут игроков на все позиции. Надо понять, как Федотов хочет использовать этих игроков. Если у него в линии будет три защитника, то для Келвена и Капишаба будет всё хорошо.

Если же четыре защитника, то надо быть более аккуратным — в Бразилии не очень любят атаковать. Но это усиление для ЦСКА! Это молодые игроки, которые выступают в Бразилии. Келвен перспективный игрок. Даже удивлён, что ЦСКА смог взять таких игроков. Интересно на них посмотреть и на их адаптацию», — сказал Алейшо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.