Зарема — о Денисове: если у «Спартака» есть предложение, то надо уезжать в Европу

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слухи о том, что красно-белые получили предложение от «Лилля» по Даниилу Денисову. По её мнению, российским футболистам нужно уезжать в Европу сейчас, потому что через несколько сезонов сделать это уже будет сложно.

«Если действительно есть предложение по российским игрокам, то надо уезжать в Европу, не смотреть на зарплату и прочие условия. Уровень лиги падает, через пару лет европейские клубы не будут обращать внимания на статистику и показатели россиян. Поэтому надо успеть запрыгнуть в уходящий поезд», — приводит слова Заремы Салиховой Metaratings.

Напомним, Даниил Денисов начинал заниматься футболом в академии «Зенита». В структуре «Спартака» он находится с 2019 года. Он провёл 56 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач за московский клуб. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.

В Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024 «Спартак» набрал 10 очков в шести матчах. Команда Гильермо Абаскаля занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата.