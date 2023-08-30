Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСВ — Рейнджерс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кузяев — о сборной России на ЧМ-2018: одно из лучших воспоминаний в моей карьере

Кузяев — о сборной России на ЧМ-2018: одно из лучших воспоминаний в моей карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист сборной России и французского «Гавра» Далер Кузяев поделился воспоминаниями о чемпионате мира — 2018. Напомним, сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.

«Мне посчастливилось сыграть на домашнем ЧМ-2018? Это было фантастически! Чем больше проходит времени, тем больше я осознаю, как мне повезло. Мы провели супертурнир и заставили россиян гордиться своей страной. Это был большой праздник для всей России. Мы играли хорошо и даже чуть не дошли до полуфинала, но, к сожалению, проиграли по пенальти в четвертьфинале. Это незабываемый момент.

Кстати, после чемпионата мира меня часто останавливали на улице, чтобы поблагодарить за выступление за сборную России. Это было действительно фантастически и, безусловно, одно из лучших воспоминаний в моей карьере», — приводит слова Кузяева официальный сайт Лиги 1.

Материалы по теме
Кузяев — лидер «Гавра» после трёх туров Лиги 1! Чем же так крут россиянин?
Истории
Кузяев — лидер «Гавра» после трёх туров Лиги 1! Чем же так крут россиянин?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android