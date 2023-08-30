Кузяев — о сборной России на ЧМ-2018: одно из лучших воспоминаний в моей карьере

Футболист сборной России и французского «Гавра» Далер Кузяев поделился воспоминаниями о чемпионате мира — 2018. Напомним, сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.
«Мне посчастливилось сыграть на домашнем ЧМ-2018? Это было фантастически! Чем больше проходит времени, тем больше я осознаю, как мне повезло. Мы провели супертурнир и заставили россиян гордиться своей страной. Это был большой праздник для всей России. Мы играли хорошо и даже чуть не дошли до полуфинала, но, к сожалению, проиграли по пенальти в четвертьфинале. Это незабываемый момент.
Кстати, после чемпионата мира меня часто останавливали на улице, чтобы поблагодарить за выступление за сборную России. Это было действительно фантастически и, безусловно, одно из лучших воспоминаний в моей карьере», — приводит слова Кузяева официальный сайт Лиги 1.
- 30 августа 2023
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