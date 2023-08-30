Гунько — о работе главным тренером «Спартака» в 2014 году: было очень тяжело

Наставник «Урарту» Дмитрий Гунько вспомнил о времени, когда он исполнял обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Валерия Карпина в 2014 году.

«Мне было очень тяжело. Ощущение, когда твоя работа и твои слова – в пустоту. Ты что-то говоришь – а тебя не слышат. Ты что-то пытаешься – а тебе не верят. Невозможно внедрять идеи. Невозможно управлять коллективом. Тогда я видел эту ситуацию так: из самолёта выпрыгнули все пассажиры, пустая кабина пилота – и меня посадили за штурвал. Но тут и весь тренерский штаб повыскакивал с парашютами. Так мы и летели вниз. Если бы я сейчас оказался в той роли, вёл бы себя совершенно по-другому.

Как? Пытался больше работать не с формированием игровых идей, а с психологией футболистов. Я тогда не прислушался к себе: может, надо было доверить молодым. Может, открыл бы пару талантов, дал им дорогу. Можно было дать больше времени Денису Давыдову, Володе Обухову, Сане Козлову. Хуже бы не стало. Как объяснял себе, что игроки меня не слушают? Я думал, что чем больше буду работать, чем больше посмотрю игр и проанализирую, чем больше попытаюсь донести, тем будет лучше. И я тем самым заглушал пустоту от того, что меня не слышат. Я хотел всё больше и больше работать. Даже в машине с водителем я работал на заднем сиденье», — приводит слова Гунько Sports.ru.