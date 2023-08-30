Орлов: воспитанник «Спартака» Бакаев не подходит для «Зенита», надо заигрывать своего

Футбольный эксперт Геннадий Орлов считает, что полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, являющийся воспитанником московского «Спартака», не вписывается в состав сине-бело-голубых, потому санкт-петербургской команде нужно заигрывать своего воспитанника вместо Бакаева.

«Бакаев так и не вписывается в состав «Зенита». Сейчас его опять выпускают. Считаю, лучше заигрывать какого-то молодого, своего, перспективного. Нашли же сейчас Васильева в центр поля. Воспитанник «Спартака» Бакаев не подходит для «Зенита». Дзюба подходил. Речь идёт только о квалификации, а не об академии и цвете флага, который ты раньше защищал», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, в новом сезоне Зелимхан Бакаев сыграл в семи матчах в составе «Зенита» в рамках РПЛ, Кубка и Суперкубка России, в которых сумел отметиться одной голевой передачей.