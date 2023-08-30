Щербаченко: такое ощущение, что Абаскаль выставляет тот состав, который ему снится

Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко прокомментировал постоянную ротацию стартового состава московского «Спартака» в преддверии матча 7-го тура РПЛ с «Краснодаром».
«Краснодар» более стабилен, а «Спартак» более непредсказуем в игре, и у него так сильно от матча к матчу меняются стартовые составы, что никто не может предсказать очередной. Даже сам Абаскаль. У меня такое ощущение, что он выставляет тот состав, который снится ему ночью перед игрой. Мне кажется, букмекеры скоро будут давать коэффициенты на то, кто выйдет в «Спартаке» в основном составе, а кто не выйдет.
У «Спартака» большое количество квалифицированных футболистов и большое шараханье по схеме игры и по составу. Понятно, что в целом приоритет всё равно будет отдаваться легионерам, которых купили в последнее время. Никуда от этого не деться. Каждый тренер становится заложником трансферов, которые он одобрял. И есть лидеры, которых трудно усадить на скамейку. Это Промес, Соболев, Зобнин, Джикия, Рябчук. Но самой большой проблемой «Спартака» является оборона, и «Краснодар» вполне может этим воспользоваться в матче чемпионата. Концовка кубковой игры с «Динамо» опять выявила очень большие дыры и проблемы «Спартака» в защите», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».
- 30 августа 2023
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