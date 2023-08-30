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«Реал» отдаст Рейниера в аренду «Фрозиноне»

«Реал» отдаст Рейниера в аренду «Фрозиноне»
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Полузащитник «Реала» Рейниер в ближайшее время присоединится к «Фрозиноне» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, соглашение будет рассчитано на один сезон и не будет предусматривать опции выкупа. Стороны проведут переговоры в четверг, 31 августа.

Напомним, Рейниер был куплен «Реалом» в 2020 году у «Фламенго» за € 30 млн.

В сезоне-2022/2023 Рейниер выступал за «Жирону» на правах аренды. Полузащитник провёл 18 матчей в чемпионате Испании, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

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