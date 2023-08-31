Максим Деменко: «Спартаку» не нужно настраиваться на сложных соперников

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко высказался о настрое команды.

«Наоборот, когда у «Спартака» сложные соперники, то ему не надо настраиваться. Он уже сконцентрирован. А осечки будут еще у всех команд, включая «Зенит». Просто надо стараться далеко не отпускать конкурентов. Четыре очка, которые на сегодня отделяют «Спартак» от первого места, — это практически ничего. Даже шесть очков допустимо. Любая игра между собой может изменить ситуацию. Понятно, что «красно-белые» проиграли «Зениту», но есть еще ответный матч. А если брать «Краснодар», то и у него начинаются очковые потери. Спад идет или невезение – не важно», – приводит слова Деменко «Евро-футбол.Ру»

Напомним, до матча с «Динамо» у «Спартака» была серия из трёх матчей без побед в чемпионате. Красно-белые сначала уступили «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а затем сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).