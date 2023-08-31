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Деменко: нельзя сказать, что «Спартак» будет бороться за Денисова

Деменко: нельзя сказать, что «Спартак» будет бороться за Денисова
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Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко высказался об интересе к Даниилу Денисову и Даниилу Фомину от топ-клуба из Франции.

«Я могу поверить в такой интерес к нашим игрокам, потому что в Европе тоже есть свои проблемы. Если есть возможность взять футболиста, который стоит в пять раз дешевле, то это выгоднее. А интерес подогревают агенты. Поэтому в отъезд Сазонова я верю больше, потому что им интересуются давно. А что касается Денисова, это, скорее всего, что-то просмотровое. Но зачем давать такую информацию именно сейчас, когда трансферное окно закрывается, я не понимаю. Тем более, нельзя сказать, что это такие футболисты, за которых клубы будут бороться», – приводит слова Деменко «Евро-футбол.Ру».

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