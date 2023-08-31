Миранчук может вернуться в состав «Аталанты», если Сапата уйдёт в «Торино»
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Будущее российского полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука в клубе зависит от возможного перехода нападающего команды Дувана Сапаты в «Торино». Об этом сообщает журналист журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
По информации источника, если Сапата покинет «Аталанту», то главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини вернёт Миранчука в состав команды до января, так как у клуба не будет возможности купить нового нападающего на замену колумбийцу ввиду скорого закрытия трансферного окна.
27-летний Миранчук связан контрактом с «Аталантой» до июня 2024 года. В прошлом сезоне полузащитник играл за «Торино» на правах аренды.
В нынешнем сезоне Миранчук не сыграл за «Аталанту» ещё ни одного матча.
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