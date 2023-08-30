Агент Миранчука: есть вероятность перехода Лёши в другой клуб до конца трансферного окна

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника сборной России по футболу и игрока итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, заявил, что россиянин может перейти в другую команду до закрытия летнего трансферного окна.
«Что касается будущего Лёши и ближайших перспектив, то у него действующий контракт с «Аталантой», но существует вероятность перехода в другой клуб до конца трансферного окна», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, сезон-2022/2023 Миранчук провёл в аренде в «Торино». На счету российского хавбека 31 матч за туринцев во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и сделал шесть результативных передач. Контракт российского полузащитника с «Аталантой» рассчитан до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
- 30 августа 2023
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