«Аль-Шабаб» хочет подписать Карраско. Бельгийский хавбек заинтересован в переходе

Саудовский клуб «Аль-Шабаб» договаривается с мадридским «Атлетико» о трансфере полузащитника Янника Феррейра Карраско, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации источника, 29-летний бельгиец уже договорился с саудовцами и хочет присоединиться к «Аль-Шабабу», однако «Атлетико» требует за футболиста «крупную сумму». В противном случае испанцы не отпустят Карраско в это трансферное окно.

В прошлом сезоне Янник Феррейра Карраско провёл за мадридский «Атлетико» 35 матчей в рамках Ла Лиги. На счету бельгийского футболиста семь забитых мячей и три результативных передачи. За «Атлетико» Карраско играет с 2020 года. Ранее он выступал за китайский клуб «Далянь Ифан».

Примерная стоимость Карраско, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 25 млн.