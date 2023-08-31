Капитан «Ростова» Глебов: Карпин стал больше нервничать, видно, неспокоен

Капитан и полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о настрое главного тренера команды Валерия Карпина на фоне последних результатов ростовчан в чемпионате России. Футболист отметил, что специалист стал заметно больше нервничать.

«Наверное, стал больше нервничать, проявлять эмоции. Видно, что неспокоен. Проводим игру — более-менее, другую — отвратительно. Нет стабильности. Победа над «Локомотивом» должна придать уверенности», — приводит слова Глебова «Спорт-экспресс».

После шести сыгранных матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата России «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице с семью набранными очками. В следующей игре подопечные Карпина встретятся с московским «Динамо» 3 сентября в Ростове-на-Дону.