Капитан «Ростова» Глебов: Карпин стал больше нервничать, видно, неспокоен
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Капитан и полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о настрое главного тренера команды Валерия Карпина на фоне последних результатов ростовчан в чемпионате России. Футболист отметил, что специалист стал заметно больше нервничать.
«Наверное, стал больше нервничать, проявлять эмоции. Видно, что неспокоен. Проводим игру — более-менее, другую — отвратительно. Нет стабильности. Победа над «Локомотивом» должна придать уверенности», — приводит слова Глебова «Спорт-экспресс».
После шести сыгранных матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата России «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице с семью набранными очками. В следующей игре подопечные Карпина встретятся с московским «Динамо» 3 сентября в Ростове-на-Дону.
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