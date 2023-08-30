«Локо» без Дзюбы развалился в Ростове. Карпин гений или Галактионов не угадал с составом?

«Локомотив» не очень успешно стартовал в РПЛ, но в Фонбет Кубке России добыл две победы в двух встречах. «Ростов» Валерия Карпина также лихорадит в чемпионате, да и в кубковых играх есть уже одно поражение. Обоим клубам жизненно важны победы, чтобы успокоить болельщиков.

И «Ростов», и «Локомотив» вышли на поле в смешанных составах. Игроки основы замиксовались с ближайшим резервом. И, кажется, это сыграло против «Локо». В начале встречи красно-зелёные неплохо включились, атаковали, создавали полумоменты. Активен был вингер Сергей Пиняев, пару шансов имел форвард Владислав Сарвели. Но по истечении 20 минут гости будто выдохлись.

Инициатива полностью перешла к «Ростову». Команда Карпина действовала так, будто не проиграла четыре раза в последних пяти встречах. Это был классический активный «Ростов», настроенный на контроль мяча, идущий в прессинг и создающий моменты. Всё это вылилось в гол на 24-й минуте. Егор Голенков и Хорен Байрамян разыграли стенку около ворот «Локо». Форвард «Ростова» ворвался в штрафную, обыграв Лукаса Фассона, и пробил в дальний угол. Вышедший в основе Гильерме не спас.

После забитого гола «Ростов» не успокоился. Настрой не сбил даже перерыв на водопой. Хозяева только сильнее зарядились уверенностью и продолжили творить. А у «Локо» совсем не получалась игра в пас.

Интересно, как у «Ростова» активно в атаку шли крайние защитники – Евгений Чернов и Илья Вахания. И эта фишка сработала на 100%. На 37-й минуте Чернов прорвался по левому флангу и навесил в штрафную, Голенков скинул мяч во вратарскую, а Вахания переправил его в ворота. Вероятно, Карпин наигрывал подобное на тренировках. Иначе как объяснить появление правого защитника на месте центрфорварда. 2:0 – уже серьёзное преимущество не только по игре, но и по результату.

До конца первого тайма «Локомотив» всё же получил неплохой шанс: на 44-й минуте Пиняев прорвался по левому краю, навесил, но Сарвели пробил головой выше ворот.

В перерыве Галактионов провёл серьёзную работу. Отразилось это и на составе – тренер «Локо» сделал сразу тройную замену. Вышли Рыбчинский, Тикнизян и Глушенков. «Локомотив» чуть активнее начал вторую половину. Гости уже не выглядели так плачевно, пытались комбинировать и атаковать. Игра отодвинулась от ворот «Локо». Правда, к чему-то опасному это не приводило. А ещё и «Ростов» пытался ловить красно-зелёных на контратаках: например, момент был у Мохеби.

Но на 71-й минуте атакующий настрой «Локо» конвертировался в гол. Его сделали футболисты, вышедшие на замену: Тикнизян классно навесил на Глушенкова, точно пробившего головой в левый нижний гол ворот «Ростова». 1:2 – и стало ещё веселее.

«Локомотив» продолжил давление на ворота ростовчан. «Ростов» не спешил идти в атаку, лишь изредка обозначая себя у чужих ворот. А вот у «Локо» в концовке был классный шанс. И снова мог забить Глушенков. Неплохой навес на него сделал свежий Антон Миранчук, но после удара Максима мяч забрал голкипер «Ростова» Никита Медведев. Вероятно, спасение вратаря придало импульс его команде, который вылился в серию опасных моментов. Самый хороший шанс был у капитана Данила Глебов, но мяч после его удара пролетел рядом с девяткой.

«Ростов» — «Локомотив» Фото: vk.com/fcrostov

В концовке ростовчане сдержали мини-штурм гостей (даже несмотря на шесть добавленных минут) и оформили вторую победу в Кубке. «Локомотив» и «Ростов» набрали по шесть очков в трёх турах. В следующей игре железнодорожники отправятся в гости к «Уралу», а южане – к «Рубину». Ситуация в группе интересная, пока ни одна из команд не чувствует себя уверенно. Тем и крут новый формат Кубка!