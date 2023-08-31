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Гацкан: не вижу глобальных изменений для сборной России в ближайшие два-три года

Гацкан: не вижу глобальных изменений для сборной России в ближайшие два-три года
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Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан высказался о перспективах сборной России. По его мнению, национальной команде не стоит ждать глобальных изменений в ближайшие несколько лет.

«Катар и Египет — хорошие и качественные сборные. Это будут хорошие спарринги для сборной России. Будет интересно посмотреть. И для игроков, и для тренерского штаба будет возможность посмотреть новые связи, новых футболистов.

По поводу возвращения сборной: не вижу глобальных изменений в ближайшие два-три года. Надеюсь, что это закончится намного быстрее, и Россия вернётся на европейский уровень. Это очень нужно для развития футбола. Надо больше играть с лучшими командами, чтобы развиваться»,— сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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