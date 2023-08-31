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Переход Жуниньо Капишаба в ЦСКА сорвался

Переход Жуниньо Капишаба в ЦСКА сорвался
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Защитник «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишаба не станет игроком московского ЦСКА в текущее трансферном окно. Об этом сообщает журналист Андре Эрнан в своём «твиттере».

По информации источника, причиной срыва перехода футболиста стала невозможность ЦСКА предоставить бразильскому клубу гарантии по оплате трансфера Капишаба, из-за чего «Брагантино» вышел из переговоров.

Капишаба останется в «Брагантино» и вернётся к тренировкам с командой в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что Капишаба близок к переходу в ЦСКА. В СМИ появлялась информация о том, что армейский клуб заплатит за трансфер крайнего защитника около € 7 млн.

В нынешнем сезоне 26-летний Капишаба провёл за «Брагантино» 41 матч во всех турнирах, отметившись тремя голами и четырьмя голевыми пасами.

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