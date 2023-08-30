Революция в составе ЦСКА. Клуб полностью перестроит защиту

С этим помогут трансферы двух бразильцев. Но на этом армейцы не остановятся!

В ЦСКА наконец-то решили основательно потратиться. Клуб затеял целую перестройку в защите. Конечно, в этом сильно помогли трансферы на выход: Медина и Карраскаль ушли в «Спартак» и «Динамо» соответственно, что сильно помогло в финансовом плане. Как планирует усилиться ЦСКА? Ниже все подробности.

ЦСКА покупает двух бразильских крайних защитников. Помогают старые связи Бабаева

Армейцы решили кардинально обновить фланги защиты. ЦСКА согласовал трансферы сразу двух игроков.

На правый фланг обороны клуб подпишет защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена. По нашей информации, москвичи заплатят за игрока чуть больше € 4 млн. Игрок прилетит в Москву уже 30 августа, после чего подпишет длительный контракт с клубом.

На левый фланг приходит другой бразилец ― Жуниньо Капишаба из «РБ Брагантино». Его ЦСКА подпишет за € 5 млн. Оба игрока считаются у себя на родине топовыми крайними защитниками. Например, вот так описал трансферы Келвена и Капишаба эксперт по бразильскому футболу Александр Спивак у себя в телеграм-канале: «ЦСКА близок к тому, чтобы произвести фантастический апгрейд латералей. Слева вообще появляется смартфон вместо кнопочного телефона. Продать Медину и Карраскаля и взять двух крутых бразильцев, потеряв великолепного Баху, но, как минимум не проиграв в качестве – трансферное окно мечты!»

Жуниньо Капишаба (справа) Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

ЦСКА очень долго искал футболистов в это трансферное окно. Селекционная служба постоянно находила варианты, но либо они не устраивали тренерский штаб, либо были невозможны по финансовым причинам. В какой-то момент казалось, что Федотов так и не получит игроков, которые ему так нужны.

Однако здесь на помощь пришли связи гендиректора ЦСКА Романа Бабаева, а если быть точным ― его хорошие отношения с бразильским агентом Джулиано Бертолуччи. Именно он принёс варианты в лице Келвена и Капишаба по просьбе Бабаева. Отношения Бертолуччи с ЦСКА длятся аж с 1996 года, когда он привёз в клуб Леонидаса, потом были Жо и многие другие. Дружба, проверенная годами.

Леонидас Фото: NEAL SIMPSON/GETTY IMAGES

Чего ещё ждать от ЦСКА? Клуб ищет центрального защитника

На подписании крайних защитников ЦСКА, скорее всего, не остановится. Клубу необходим игрок в центр обороны. По нашей информации, армейцы делали предложение «Бенфике» по аренде защитника Жоао Виктора с правом выкупа. Но португальский клуб отказал по причине большого количества травм в линии защиты. Если ситуация изменится, переговоры могут возобновиться. При этом у московского клуба есть ещё один вариант на усиление этой позиции. Тоже из Бразилии.

В общем, ЦСКА наконец-то основательно укрепляет состав. Да, клуб делает это довольно поздно, но Федотов всё же получит нужных игроков. И это очень интригует.