«Вольфсбург» отказал «Бенфике» в приобретении своего игрока

Руководство «Вольфсбурга» не готово отдать в аренду «Бенфике» защитника Ридле Баку. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, лиссабонская «Бенфика» настаивает на приобретении игрока «волков» в аренду с правом дальнейшего выкупа. Однако на данном этапе «Вольфсбург» не готов отпустить 25-летнего футболиста.

В прошлом сезоне Бундеслиги Баку принял участие в 33 матчах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами, а также получил шесть жёлтых карточек.

Напомним, после трёх туров «Бенфика» набрала 6 очков и на текущий момент занимает 5-е место в чемпионате Португалии. В свою очередь, «Вольфсбург» набрал 6 очков после двух туров Бундеслиги и расположился на 4-й строчке в турнирной таблице.