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Red Bull наложила вето на переход Капишабы в ЦСКА из-за ситуации на Украине

Австрийская компания Red Bull, которая контролирует бразильский клуб «Ред Булл Брагантино», запретила переход защитника команду Жуниньо Капишабы в московский ЦСКА из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, причиной послужили санкции, введённые против России после начала событий на территории Украины. По распоряжению Red Bull переговоры по трансферу Капишабы в ЦСКА были прекращены.

Ранее сообщалось, что причиной послужила невозможность ЦСКА предоставить финансовые гарантии «Брагантино» по оплате трансфера Капишабы. Агент защитника подтвердил, что его переход в армейский клуб был сорван.

В нынешнем сезоне 26-летний Капишаба сыграл за «Брагантино» 41 матч во всех турнирах, отметившись тремя голами и четырьмя голевыми пасами.