В ЦСКА сообщили, что трансфер Капишаба был заблокирован австрийским офисом «Ред Булл»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что трансфер Жуниньо Капишаба был заблокирован со стороны австрийского офиса «Ред Булл».

«В СМИ распространяется неверная информация о непредоставлении нашей стороной банковских гарантий по платежу за Жуниньо Капишаба, по которому клубы уже достигли принципиальной договорённости. Это неправда.

Нам в письменной форме сообщили о блокировке трансфера со стороны австрийского головного офиса «Ред Булл», а обсуждения банковских гарантий не было в принципе. Однако мы не оставим попыток приобрести игрока и используем все доступные на сегодняшний день варианты, чтобы усилить необходимую позицию», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что причиной послужила невозможность ЦСКА предоставить финансовые гарантии «Брагантино» по оплате трансфера Капишаба. Агент защитника подтвердил, что его переход в армейский клуб сорвался.

В нынешнем сезоне 26-летний Капишаба провёл за «Брагантино» 41 матч во всех турнирах, отметившись тремя голами и четырьмя голевыми пасами.