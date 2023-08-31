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В ЦСКА сообщили, что трансфер Капишаба был заблокирован австрийским офисом «Ред Булл»

В ЦСКА сообщили, что трансфер Капишаба был заблокирован австрийским офисом «Ред Булл»
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что трансфер Жуниньо Капишаба был заблокирован со стороны австрийского офиса «Ред Булл».

«В СМИ распространяется неверная информация о непредоставлении нашей стороной банковских гарантий по платежу за Жуниньо Капишаба, по которому клубы уже достигли принципиальной договорённости. Это неправда.

Нам в письменной форме сообщили о блокировке трансфера со стороны австрийского головного офиса «Ред Булл», а обсуждения банковских гарантий не было в принципе. Однако мы не оставим попыток приобрести игрока и используем все доступные на сегодняшний день варианты, чтобы усилить необходимую позицию», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что причиной послужила невозможность ЦСКА предоставить финансовые гарантии «Брагантино» по оплате трансфера Капишаба. Агент защитника подтвердил, что его переход в армейский клуб сорвался.

В нынешнем сезоне 26-летний Капишаба провёл за «Брагантино» 41 матч во всех турнирах, отметившись тремя голами и четырьмя голевыми пасами.

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