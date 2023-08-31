Ташуев: Сазонов попал в неплохой европейский клуб. «Торино» даже популярнее «Ювентуса»

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал переход защитника сборной Грузии Сабы Сазонова из московского «Динамо» в итальянский «Торино».
«Сазонов попал в неплохой европейский клуб, в середняк Серии А. Мы с солигорским «Шахтёром» играли против «Торино» в Лиге Европы. Там в Турине шикарный стадион и великолепная болельщицкая поддержка, богатые клубные традиции. «Торино» в самом городе даже более популярен в какой-то степени, чем «Ювентус». В 1949 году знаменитая команда «Торино» разбилась в авиакатастрофе, и каждый год там отдают дань памяти погибшим, поднимаются на ту гору, где потерпел крушение самолёт.
Сазонов – мощный центральный защитник, в прошлом году играл в основном составе «Динамо». Почему его сейчас продали? Наверное, предложение поступило хорошее. В самом «Динамо» виднее. Думаю, это нормальное явление, позитивное. Молодой парень из РПЛ перешёл в чемпионат Италии – это хорошая реклама российскому чемпионату», – приводит слова Ташуева «Евро-Футбол.Ру».
- 31 августа 2023
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