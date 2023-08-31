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Холанд признан лучшим игроком сезона-2022/2023 по версии УЕФА

Холанд признан лучшим игроком сезона-2022/2023 по версии УЕФА
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим игроком сезона-2022/2023 по версии УЕФА.

В тройке претендентов на эту награду, помимо норвежца, были одноклубник Холанда — Кевин де Брёйне, а также Лионель Месси, в прошлом сезоне выступавший за французский «ПСЖ».

В начале текущей недели Холанд был признан лучшим игроком года в английской Премьер-лиге. В прошлом сезоне Холанд принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 52 гола и девять результативных передач.

Напомним, сегодня, 31 августа, в Монако прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. К тому же на этом мероприятии УЕФА объявлял победителей различного рода наград в футболе по итогам предыдущего сезона.

Ранее стало известно, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером года по версии УЕФА.

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