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Динияр Билялетдинов: чем больше футболистов на сборе команды России, тем лучше!

Динияр Билялетдинов: чем больше футболистов на сборе команды России, тем лучше!
Динияр Билялетдинов
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Бывший футболист сборной России и московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал вызов в состав национальной команды большое количество футболистов.

«Чем больше футболистов, тем лучше! Значит, со всеми хотят познакомиться. Логика понятна. Тут вопрос к количеству игроков и персонала, который может всё это адекватно оценить. Если они берут на себя такую нагрузку, то уверены, что сделали правильные выводы по каждому игроку. Но сборная должна собираться. Наверное, не в таком количестве. Но сейчас непростая ситуация. Если они готовы работать в сборной с таким количеством футболистов, то почему бы и нет», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на сентябрьский сбор сборная России вызвала 49 футболистов. Команда сыграет один матч с Катаром и проведёт две встречи с Египтом.

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