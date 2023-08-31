«Ливерпуль» договорился с «Баварией» о трансфере Гравенберха — The Athletic
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Полузащитник «Баварии» и сборной Нидерландов Райан Гравенберх в ближайшее время станет игроком «Ливерпуля». Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, мерсисайдцы заплатят за 21-летнего хавбека € 40 млн. Ещё € 5 млн будут предусмотрены в качестве возможных бонусов. Стороны подпишут пятилетнее соглашение (до конца июня 2028 года).
В сезоне-2022/2023 Гравенберх провёл 24 матча за «Баварию» в рамках Бундеслиги и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 30 млн.
Ранее сообщалось, что на Гравенберха претендует ещё один клуб из АПЛ — «Манчестер Юнайтед».
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